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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Польше пьяный полицейский угрожал украинскому таксисту - СМИ

В Радоме, Польша пьяный офицер CBS оскорблял и угрожал украинскому таксисту из-за национальности. Ему предъявлены обвинения, прокуратура проводит расследование.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг Польши

Флаг Польши

В городе Радом, Польша 39-летнему сотруднику Центрального бюро расследований полиции (CBŚ) предъявлено обвинение в угрозах украинскому таксисту. Инцидент произошел в минувшие выходные на заправке на улице Келецкой, когда правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять и угрожать водителю из-за его национальности.

Детали инцидента рассказывает RMF24.

Как сообщила представитель городской полиции Радома Дорота Вятр-Курзава, агрессивным пассажиром такси оказался опытный полицейский с 19-летним стажем в CBŚ. По словам следователей, оскорбления и угрозы в адрес украинца имели признаки национальной нетерпимости.

После задержания нарушителя доставили в участок, где он находился, пока не отрезвел. Позже ему официально предъявлены обвинения в угрозах совершения преступления. За это предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Прокуратура не исключает расширения обвинений, что может привести к более суровому приговору.

Расследование и дисциплинарные мероприятия

Прокуратура уже избрала в отношении 39-летнего мужчины меру пресечения, а Центральное бюро расследований полиции начало внутреннее расследование.

"Мы ждем решения прокурора. Скорее всего, будет открыто дисциплинарное производство", - сообщил пресс-секретарь CBŚ Кшиштоф Вжесневский.

Следователи также анализируют записи камер наблюдения на заправке, чтобы подтвердить обстоятельства инцидента.

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