В Польше пьяный украинец на электросамокате спровоцировал ДТП: как его наказали

В Польше пьяный украинец на электросамокате спровоцировал ДТП: как его наказали

На скорости водитель электросамоката врезался в легковушку.

В польском Щецине 32-летний украинец решил пьяным покататься на электросамокате и спровоцировал ДТП.

Об этом информирует RMF.

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На скорости водитель электросамоката врезался в легковушку. Как оказалось, украинец был пьян – в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Теперь мужчина будет вынужден заплатить два штрафа: за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения – 2500 злотых (17 158 грн), второй за совершение ДТП – 1020 злотых (7000 грн).

Отмечается, что столь высокое наказание за эти правонарушения предусмотрено новыми ставками штрафов, действующими в Польше с начала нового года.

Напомним, что в Польше 5 полицейских автомобилей останавливали нетрезвого украинца, который "шел на таран".

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