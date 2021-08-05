В Польше пьяный украинец разнес дом, в котором была семья (фото, видео)

В Польше пьяный украинец разнес дом, в котором была семья (фото, видео)

Сам инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдение.

В Польше в Сераковице (Великопольское воеводство) водитель на скорости врезался в жилой дом. У 30-летнего мужчины в организме было почти 2,5 промилле алкоголя.

Об этом сообщает rmf24.pl.

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Отмечается, что ДТП произошло рано утром 4 августа, когда жители дома еще спали. Управляя автомобилем Renault Koleos, 30-летний мужчина (житель района Шамотульского), на высокой скорости врезался в жилой дом. Он также снес ограждение. По информации Yavp.pl, виновником аварии является украинец.

По словам жителей дома, автомобиль выбил окна и повредил мебель. Никто из людей не пострадал, ведь все в момент инцидента спали в других комнатах.

"Нас разбудил огромный грохот, машина врезалась в комнату, к счастью, в ней никого не было. Моя дочь и ее внуки проспали его", — сказала жительница дома, в который въехала машина, в интервью портала Międzychód.naszemiasto.pl .

Полицейские обнаружили, что в организме мужчины было почти 2,5 промилле алкоголя. В салоне также был пассажир. Всех двух с травмами госпитализировали. Неизвестно, в каком они состоянии.

Сам инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдение. Из записи ясно, что водитель практически не тормозил.

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