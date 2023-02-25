В Польше пьяный украинец вызвал аварию и скрылся в обрыве - 140 пассажиров поезда застряли в дороге (видео)

В Духницах, Польша, водитель легкового автомобиля, за рулем которого находился украинец, съехал с дороги и выехал на путь. Вскоре машину сбил поезд. ДТП произошло в ночь на 25 февраля.

Как пишет SuperExpress, водитель автомобиля не пострадал.

Также читайте Ветеран армии США погиб в боях против российских агрессоров

По словам свидетелей происшествия, водитель легкового автомобиля Volkswagen в какой-то момент на повороте взлетел с дороги, врезался в ограждение соседней строительной площадки, а затем взлетел на железнодорожный путь. После этого он вышел из автомобиля и побежал вниз по обрыву.

Как сообщил дежурный офицер добровольной пожарной жены в Ожаруве-Мазовецком, которого вызвали на место аварии, поезд, направлявшийся в сторону Ловича, задел и уничтожил авто. Из-за аварии экстренным службам пришлось эвакуировать 140 пассажиров поезда.

"Поезд ехал на небольшой скорости, никто не пострадал. Около 140 человек пришлось эвакуировать из поезда. Пассажиры добрались до Ловича альтернативным транспортом", — сказал офицер.

Позже выяснилось, что в организме украинца было 1,5 промилле алкоголя. По словам свидетелей, он едва держался на ногах. Машинист был трезв.

Напомним, на севере Африки автобус с людьми упал в ущелье – 10 погибших и более трех десятков пострадавших.

Читайте также: