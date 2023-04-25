В Польше работники похоронного бюро "потеряли" гроб посреди дороги: что им угрожает (видео)

Очевидцы происшествия вызвали на место стражей порядка, которые привлекут к ответственности работников похоронного бюро.

В Польше гроб с телом умершего выпал за катафалка, который направлялся на похороны в Голуб-Добжине в Куявско-Поморском воеводстве.

В Facebook распространили фото и видео необычного инцидента, произошедшего после обеда 24 апреля, информирует in Poland.

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"Потерявшие" гроб работники похоронного бюро через некоторое время вернулись, чтобы забрать и доставить его по месту назначения, однако очевидцы уже успели вызвать на место правоохранителей.

На видео можно увидеть как гроб просто лежит посреди дороги. Свидетели происшествия отодвинули ее на обочину, чтобы она не мешала движению. Когда на место приехала полиция, работники похоронного бюро уже успели забрать гроб, однако они все равно будут отвечать за свою опрометчивость.

Согласно статье 262 Уголовного кодекса, поругание над трупом, прахом или местом захоронения умершего наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что пользовательница ТикТок поделилась видео, как она во время похорон случайно впустила мобильный телефон в могилу. После этого женщине пришлось его доставать.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Великобритании в Саутенде, графство Эссекс, 12-летний Арчи Баттерсби случайно погиб во время "эксперимента".

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