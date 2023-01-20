В Польше раскритиковали Германию за танки: "Украинская кровь проливается по-настоящему"

Проливание украинской крови – цена колебаний по поставкам Leopard, отметили в польском МИД.

Глава МИД Польши Збигнев Рау подверг критике Германию за колебания с поставкой Украине танков Leopard.

Свое заявление польский министр опубликовал в Сети.

"Вооружение для Украины для отпора российской агрессии – это не какое-то решение. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поводу поставок Leopard. Нам нужны действия, сейчас", – подчеркнул Рау.

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Напомним, участники заседания в формате "Рамштайн" 20 января объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли средства ПВО, ракеты, бронемашины, вертолеты, гаубицы, снаряды и танки (последние – только от Британии).

Однако участники заседания не пришли к согласию по поставке Украине танков Leopard немецкого производства. Министр обороны ФРГ Борис Писториус взялся сразу уверять – "впечатление, что есть коалиция, где мешает только Германия, обманчиво".

Уже вечером под зданием офиса канцлера Германии Олафа Шольца сотни людей устроили митинг против промедления с поставками танков Украины.

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