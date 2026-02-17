В Польше раскритиковали заявление Навроцкого о ядерном оружии: что известно

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий не координировал с Кабинетом министров свое заявление по поддержке «ядерного проекта» для страны.

Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка, Polsat News.

Адам Шлапка акцентировал внимание на важности соблюдения распределения ветвей власти в вопросах стратегического значения. Он подчеркнул, что потенциальная ядерная программа является прерогативой исключительно Совета министров.

Кроме внутреннего законодательства, представитель напомнил о внешнеполитических обязательствах Варшавы. В частности, Польша является участником международных договоров, среди которых ключевым является Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и любые действия государства должны соответствовать этим нормам.

«Все публичные заявления такого типа должны быть очень осторожными, сделанными с большим благоразумием», — отметил Адам Шлапка.

Что известно о заявлении Навроцкого

Напомним, что президент Польши Анджей Навроцкий заявил о необходимости развития собственного ядерного потенциала для безопасности страны на фоне угроз со стороны России.

«Путь к польскому проекту, к польскому ядерному потенциалу, конечно, с уважением ко всем международным регуляциям, — это путь, которым мы должны идти. Мы государство у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской России к Польше», — заявил он.

Министр обороны Польши Михал Косиняк-Камиш заявил, что страна должна инвестировать в развитие собственных исследовательских и разработочных возможностей в сфере ядерного потенциала.