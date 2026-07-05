В Польше рассекретят все данные о военной помощи Украине: что произошло

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш / © Associated Press

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о решении рассекретить информацию обо всей военной помощи, предоставленной Украине в период с 2022 по 2026 год.

Соответствующее заявление он опубликовал на платформе X на фоне обвинений со стороны ультраправых политиков в якобы тайной передаче Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По словам министра, соответствующее решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском и с учетом общественных интересов.

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«Я распорядился рассекретить все данные о помощи Украине за 2022–2026 годы», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что процесс передачи военной техники Украине начался ещё при правительстве партии «Право и справедливость» под руководством тогдашнего министра обороны Мариуша Блащака, а о каждом пакете помощи информировался президент страны.

В то же время Косиняк-Камыш сообщил, что поручил Службе военной контрразведки выяснить, кто пытался обнародовать секретные данные.

«Мы действуем в условиях войны на нашей границе; любое действие, направленное против национальных интересов Польши, угрожает безопасности польских женщин и мужчин», — заявил министр, пообещав привлечь виновных к ответственности независимо от их статуса или наличия иммунитета.

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Напомним, ранее вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил, что правительство Польши могло втайне от парламента передать Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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