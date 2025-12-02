В Польше рассказали, как на самом деле живут украинские беженцы: подробности

Украинцы в Польше / © Associated Press

Польша стала домом для более миллиона украинцев, бежавших от войны. Однако новые данные опровергают популярные мифы и дают истинное представление о реальной ситуации украинцев в соседней стране.

Об этом пишет Ежи Вуйцик, основатель издания Sestry.eu для NV.

Миграция из Украины, начавшаяся в феврале 2022 года, сначала выглядела как временная кризисная ситуация. Однако с каждым годом это явление все больше напоминает долгосрочный процесс социальной адаптации. Последнее исследование, проведенное среди тысяч находящихся в Польше украинцев, дает четкое представление об их жизни.

Несмотря на первоначальные трудности, большинство поселившихся в Польше украинцев активно интегрируются в общество. Данные свидетельствуют, что большинство из них не полагаются на социальные выплаты, а работают, учат польский язык и пытаются найти свое место в новой стране.

Основная часть доходов украинцев в Польше происходит от работы. Больше всего мигрантов работают в промышленности, торговле, гастрономии и административных должностях — сферах, где спрос на рабочую силу наибольший. Хотя в Польше украинцы часто работают в областях, где их квалификации не отвечают требованиям, это не снижает их желание интегрироваться и развиваться.

Интересно, что более 45% женщин и более 35% приехавших в Польшу мужчин имеют высшее образование. Однако признание их дипломов и квалификаций в Польше проходит медленно, что приводит к тому, что многие мигранты работают не по специальности.

Учитывая это, важным фактором является знание польского языка. Большинство украинцев заявляют, что хорошо владеют языком, и этот процесс в большинстве своем является результатом повседневной жизни: работы, обучения детей, соседских и официальных контактов.

Особое место в интеграции занимают социальные отношения. Более 70% украинцев сообщили, что у них есть знакомые среди поляков, к которым могут обратиться за помощью. Эти отношения не ограничиваются формальными контактами, а основываются на доверии, что делает их более эффективными в повседневной жизни.

Однако не все так идеально: исследование указывает на проблемы в сфере образования, здравоохранения и психологической помощи. Большие нагрузки на учреждения часто приводят к трудностям в предоставлении необходимых услуг для мигрантов.

Несмотря на трудности, все большее количество украинцев рассматривают возможность остаться в Польше на постоянное проживание. Стабильная работа, образование для детей, знание языка и невозможность вернуться на опасные или разрушенные территории являются основными факторами, влияющими на это решение.

Для Польши миграция из Украины стала мощным толчком к изменениям на рынке труда и социальной структуре. Украинцы занимают все больше специализированных должностей, в частности, в технических и сервисных сферах. Это большая возможность для модернизации польской экономики, если институты смогут обеспечить надлежащее признание квалификаций и адаптацию мигрантов.

Для Украины это, с одной стороны, потеря высококвалифицированных кадров в момент восстановления страны, но, с другой стороны, растущая диаспора может стать важным ресурсом в будущем, в частности, через свои контакты и европейский опыт.

Напомним, что закон об условиях пребывания украинцев в Польше, принятый Сеймом, ожидает подписи президента Кароля Навроцкого. Новые положения позволяют изменить статус временной защиты на трехлетнее разрешение на временное проживание.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик пояснил, что беженцы, как и все другие иностранцы, получат доступ к правам на труд, образование и социальные выплаты в зависимости от легализации пребывания.

Оформление изменения статуса будет осуществляться онлайн через специальную систему, автоматически передавать данные в воеводские управления. В случае совпадения информации, беженцев пригласят сдать отпечатки пальцев и получить вид на жительство на три года.