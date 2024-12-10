В Польше рассказали о загадочном городе-призраке с десятками братских могил: что там произошло

В Польше существует заброшенный город-призрак, который раньше являлся базой нацистов, а впоследствии и СССР. Город Кломино находится в Щецинском повите Западнопоморского воеводства.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Польские журналисты отмечают, что до Кломино очень сложно доехать: для этого нужно свернуть с асфальтированной дороги на лесную. Вероятно это сделано потому, что это военное поселение еще со времен нацистской оккупации Польши.

Этот город в разные периоды своего существования имел три названия: Кломино, Гродек, Вестфаленгоф. Раньше здесь была база нацистов, впоследствии советская. После 1993 года здесь жили только 12 человек, а сейчас он пустует.

Станислав рассказал, что купил один из домов: "Это так называемые «ленинградки». Их построили русские. Поверьте, когда они ушли отсюда, эти дома были почти новые. Только один слой краски на стенах. Большая часть завалилась".

Мужчина рассказывает, что он хочет сделать этот город туристическим. По словам мужчины, он здесь работал еще тогда, когда это была советская военная база. В советское время, территория Кломино тщательно охранялась, находилась вне польской юрисдикции. По официальным данным, здесь было размещено 300 советских солдат и офицеров с семьями.

Мужчина вспоминает, что когда он здесь работал на стройке - процветали кражи, как среди рабочих из Польши, так и среди солдат из СССР.

"Они воровали из кухонь и прятали в тайниках, а польские рабочие воровали из тайников", - вспоминает он.

Станислав рассказал, что один из бывших российских военных приезжал сюда каждый год, даже не имея польской визы он отдыхал в городе. Поэтому поляк предположил, что вероятно «россиянин здесь имел какое-то задание».

Здесь есть также и часть советского постамента. Хотя в город часто наведываются «охотники за сокровищами», артефакты все еще можно найти. Например, Станислав нашел старые ножницы, гаечный ключ, клещи. Есть также немецкая табличка, но надпись на ней уже нельзя прочитать.

"Когда отсюда ушла российская армия, сюда было влито очень много денег. Было сделано освещение, подтянуты коммуникации. Но местность так и не была заселена, в отличие от Борного Сулинова. Кломино стало излюбленным местом для любителей стрельбы и реконструкции. Воровать было нечего, но местность идеально подходила для таких «игр». Его уничтожили", - говорит мужчина.

Этот город также имеет очень жуткую историю. С 1939 года здесь был лагерь для военнопленных. В 1940 году Кломино превратили в лагерь для военнопленных офицеров. Преимущественно французских, позже польских. По воспоминаниям Антони Пака, в октябре 1941 года в Кломино привезли 26 000 советских военнопленных, а уже 12 февраля осталось только восемь тысяч, остальные погибли от голода.

После войны в Кломино мало что изменилось. Город стал частью гарнизона советской армии, но из рапорта солдата Войска польского известно, что в этот период здесь также удерживали военнопленных. На этот раз немецких. В 1993 году Россия вывела свои войска из города и он остался пустым.

Вблизи этого города есть по меньшей мере 40 братских могил. По подсчетам историков, в лесах вблизи Кломина могут быть похоронены тела до 30 000 военнопленных.

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