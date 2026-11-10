- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 2 мин
В Польше рассказали, почему 24-летний Михал мог устроить кровавую стрельбу в Кракове: причины шокируют
В Польше считают, что вероятной причиной кровавой стрельбы в центре Кракова могло стать увлечение праворадикальными идеями. В то же время это не единственная версия относительно мотивов преступления.
В Польше продолжается расследование мотивов преступления стрелка из Кракова. Предварительно известно, что в расследовании прослеживается «очень явная связь с правым экстремизмом».
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Министр юстиции Польши Вальдемар Журек подтвердил, что в ходе обыска в квартире стрелка из Кракова удалось установить, что подозреваемый посещал сайты, связанныесвязанные с Андреасом Брейвиком — организатором и исполнителем массового убийства в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого погибли 77 человек и 240 получили ранения.
Кроме того, флаг Гадсдена ранее был обнаружен в доме Михала Оксинского. Журек отметил, что в последние годы его использовали некоторые американские праворадикальные группировки. Он появился, например, во время штурма Капитолия в 2021 году.
Следователи также посетили место работы преступника и обнаружили там символику, которая, по словам министра, также может свидетельствовать о наличии праворадикального экстремизма.
«Если соединить все факты: у него так много оружия, и при этом он смотрит на экран своего компьютера, читает о подвигах Брейвика, то в данном случае это очень веские признаки», — сказал он.
В то же время следствие рассматривает другие версии причин преступления.
«Злоумышленник не оставил ни одного письма, ни одного сообщения, он скончался в больнице, поэтому нам приходится формулировать эти тезисы на основе собранных нами доказательств», — добавил Журек.
Стрельба в Кракове: что известно
В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.
В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.
Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.