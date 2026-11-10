В Польше рассказали, почему 24-летний Михал мог устроить кровавую стрельбу в Кракове: причины шокируют

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

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В Польше продолжается расследование мотивов преступления стрелка из Кракова. Предварительно известно, что в расследовании прослеживается «очень явная связь с правым экстремизмом».

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Министр юстиции Польши Вальдемар Журек подтвердил, что в ходе обыска в квартире стрелка из Кракова удалось установить, что подозреваемый посещал сайты, связанныесвязанные с Андреасом Брейвиком — организатором и исполнителем массового убийства в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого погибли 77 человек и 240 получили ранения.

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Кроме того, флаг Гадсдена ранее был обнаружен в доме Михала Оксинского. Журек отметил, что в последние годы его использовали некоторые американские праворадикальные группировки. Он появился, например, во время штурма Капитолия в 2021 году.

Следователи также посетили место работы преступника и обнаружили там символику, которая, по словам министра, также может свидетельствовать о наличии праворадикального экстремизма.

«Если соединить все факты: у него так много оружия, и при этом он смотрит на экран своего компьютера, читает о подвигах Брейвика, то в данном случае это очень веские признаки», — сказал он.

В то же время следствие рассматривает другие версии причин преступления.

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«Злоумышленник не оставил ни одного письма, ни одного сообщения, он скончался в больнице, поэтому нам приходится формулировать эти тезисы на основе собранных нами доказательств», — добавил Журек.

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

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