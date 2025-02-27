В Польше расследуют серию жестоких убийств пенсионеров: среди подозреваемых — украинец (фото)

За последние две недели в Варшаве произошло несколько убийств и ограблений пожилых женщин.

В Польше задержан украинец, подозреваемый в убийстве и ограблении трех пожилых женщин, а также его 43-летний польский сообщник.

Об этом сообщает издание Haloursynow

В Варшаве за последние две недели произошли убийства и ограбление трех пожилых женщин. Подозреваемые, украинский и польский граждане признали свою вину. Жертв нашли подавленными, а из квартир исчезли ценные вещи. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Польская полиция показала момент задержания двух мужчин, подозреваемых в убийствах трех женщин. Один из них пытался убежать через балкон, а для другого срезали дверь и использовали светло-шумовую гранату. Прокурор сравнил их с "Родионами Раскольниковыми".

Украинец и поляк убивали и грабили пожилых женщин в Варшаве/Фото: Haloursynow

Украинец и поляк убивали и грабили пожилых женщин в Варшаве/Фото: Haloursynow

Первая жертва – 80-летний бывший врач, которую нашли мертвой 16 февраля. Она была задушена, в квартире были следы борьбы, преступник пытался скрыть следы, используя чистящие средства. Исчезли ценные вещи, в том числе картины и банковские карты. 25 февраля обнаружено тело 73-летней женщины, которую преступник заставил позвонить в банк для доступа к счету. Сотрудница банка заподозрила подозрительное и вызвала полицию. 23 февраля обнаружено тело 89-летней женщины, из квартиры исчезли картины. Причина смерти – удушение.

Фото: Haloursynow

Фото: Haloursynow

Фото: Haloursynow

Прокурор Польши вспомнил Достоевского, заявив, что за преступления придет наказание. Польский подозреваемый был задержан под наркотическим опьянением, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало трех работниц одного из одесских университетов из-за коррупционной истории с дипломами.

Читайте также: