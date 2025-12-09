ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
101
Время на прочтение
2 мин

В Польше растет уровень жизни украинцев — все меньше хотят возвращаться домой

Исследование NBP показало, что из-за роста зарплат в Польше, из-за чего 51% довоенных мигрантов и 24% беженцев не планируют возвращаться в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Украинцы в Польше

Украинцы в Польше

Уровень интеграции украинских граждан в Польше стремительно улучшается уже третий год. Растут зарплаты украинцев, уменьшаются объемы денежных переводов домой, а каждый четвертый беженец и более половины довоенных мигрантов не планируют возвращаться в Украину.

Об этом говорится в исследовании Народного банка Польши (NBP) и данным Gremi Personal.

Экономические показатели и доходы

Улучшение экономического положения украинцев в Польше становится ключевым фактором интеграции.

Средняя зарплата украинцев растет темпами, подобными общей динамике польской экономики. Высокие доходы традиционно фиксируются в сферах IT, строительства и транспорта.

В 2025 году украинцы в большинстве своем живут на деньги, заработанные в Польше: для довоенных мигрантов работа обеспечивает 92% дохода, для беженцев — 78%.

NBP фиксирует снижение денежных переводов в Украину, поскольку мигранты больше тратят средства непосредственно в Польше.

Выросла доля людей со стабильной работой, но около 36% беженцев все еще работают не по квалификации. Генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич отметил, что это "значительные потери человеческого капитала", потенциал которого в настоящее время используется не в полном объеме.

Социальная адаптация и планы на будущее

Изменения происходят и в социальной сфере. Подавляющее большинство украинцев (81%) обеспечивают себя жильем без посторонней помощи (72% арендуют, 9% покупают). В коллективных центрах остаются в основном люди в возрасте 45+.

Значительно улучшилась языковая адаптация: 63% респондентов уже хорошо или свободно владеют польским. Только 4% не знают язык.

Также возросла доля украинцев, проживающих в Польше с партнерами, в то время как среди беженцев наблюдается уменьшение семей с детьми.

Нежелание возвращаться

Ключевой показатель интеграции – планы на долгосрочное проживание:

  • Довоенные мигранты. 51% хотят остаться в Польше навсегда, у 37% нет конкретных планов.

  • Беженцы. 24% планируют остаться в Польше навсегда, а у 56% нет конкретных планов.

Больше всего тех, кто планирует долгосрочную жизнь в Польше, проживает на западе страны.

Самые популярные вакансии

На протяжении девяти месяцев 2025 украинцы чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

  1. Работники по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах почти 49% кандидатов.

  2. Аграрные и связанные с обработкой продуктов направления – 11,2%.

Ранее стало известно, сколько молодых украинских мужчин в возрасте 18-22 лет легализовалось после изменения в законодательстве.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie