В Польше растет уровень жизни украинцев — все меньше хотят возвращаться домой

Украинцы в Польше

Реклама

Уровень интеграции украинских граждан в Польше стремительно улучшается уже третий год. Растут зарплаты украинцев, уменьшаются объемы денежных переводов домой, а каждый четвертый беженец и более половины довоенных мигрантов не планируют возвращаться в Украину.

Об этом говорится в исследовании Народного банка Польши (NBP) и данным Gremi Personal.

Экономические показатели и доходы

Улучшение экономического положения украинцев в Польше становится ключевым фактором интеграции.

Реклама

Средняя зарплата украинцев растет темпами, подобными общей динамике польской экономики. Высокие доходы традиционно фиксируются в сферах IT, строительства и транспорта.

В 2025 году украинцы в большинстве своем живут на деньги, заработанные в Польше: для довоенных мигрантов работа обеспечивает 92% дохода, для беженцев — 78%.

NBP фиксирует снижение денежных переводов в Украину, поскольку мигранты больше тратят средства непосредственно в Польше.

Выросла доля людей со стабильной работой, но около 36% беженцев все еще работают не по квалификации. Генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич отметил, что это "значительные потери человеческого капитала", потенциал которого в настоящее время используется не в полном объеме.

Реклама

Социальная адаптация и планы на будущее

Изменения происходят и в социальной сфере. Подавляющее большинство украинцев (81%) обеспечивают себя жильем без посторонней помощи (72% арендуют, 9% покупают). В коллективных центрах остаются в основном люди в возрасте 45+.

Значительно улучшилась языковая адаптация: 63% респондентов уже хорошо или свободно владеют польским. Только 4% не знают язык.

Также возросла доля украинцев, проживающих в Польше с партнерами, в то время как среди беженцев наблюдается уменьшение семей с детьми.

Нежелание возвращаться

Ключевой показатель интеграции – планы на долгосрочное проживание:

Реклама

Довоенные мигранты. 51% хотят остаться в Польше навсегда, у 37% нет конкретных планов.

Беженцы. 24% планируют остаться в Польше навсегда, а у 56% нет конкретных планов.

Больше всего тех, кто планирует долгосрочную жизнь в Польше, проживает на западе страны.

Самые популярные вакансии

На протяжении девяти месяцев 2025 украинцы чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Работники по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах почти 49% кандидатов. Аграрные и связанные с обработкой продуктов направления – 11,2%.

Ранее стало известно, сколько молодых украинских мужчин в возрасте 18-22 лет легализовалось после изменения в законодательстве.