- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 2 мин
В Польше растет уровень жизни украинцев — все меньше хотят возвращаться домой
Исследование NBP показало, что из-за роста зарплат в Польше, из-за чего 51% довоенных мигрантов и 24% беженцев не планируют возвращаться в Украину.
Уровень интеграции украинских граждан в Польше стремительно улучшается уже третий год. Растут зарплаты украинцев, уменьшаются объемы денежных переводов домой, а каждый четвертый беженец и более половины довоенных мигрантов не планируют возвращаться в Украину.
Об этом говорится в исследовании Народного банка Польши (NBP) и данным Gremi Personal.
Экономические показатели и доходы
Улучшение экономического положения украинцев в Польше становится ключевым фактором интеграции.
Средняя зарплата украинцев растет темпами, подобными общей динамике польской экономики. Высокие доходы традиционно фиксируются в сферах IT, строительства и транспорта.
В 2025 году украинцы в большинстве своем живут на деньги, заработанные в Польше: для довоенных мигрантов работа обеспечивает 92% дохода, для беженцев — 78%.
NBP фиксирует снижение денежных переводов в Украину, поскольку мигранты больше тратят средства непосредственно в Польше.
Выросла доля людей со стабильной работой, но около 36% беженцев все еще работают не по квалификации. Генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич отметил, что это "значительные потери человеческого капитала", потенциал которого в настоящее время используется не в полном объеме.
Социальная адаптация и планы на будущее
Изменения происходят и в социальной сфере. Подавляющее большинство украинцев (81%) обеспечивают себя жильем без посторонней помощи (72% арендуют, 9% покупают). В коллективных центрах остаются в основном люди в возрасте 45+.
Значительно улучшилась языковая адаптация: 63% респондентов уже хорошо или свободно владеют польским. Только 4% не знают язык.
Также возросла доля украинцев, проживающих в Польше с партнерами, в то время как среди беженцев наблюдается уменьшение семей с детьми.
Нежелание возвращаться
Ключевой показатель интеграции – планы на долгосрочное проживание:
Довоенные мигранты. 51% хотят остаться в Польше навсегда, у 37% нет конкретных планов.
Беженцы. 24% планируют остаться в Польше навсегда, а у 56% нет конкретных планов.
Больше всего тех, кто планирует долгосрочную жизнь в Польше, проживает на западе страны.
Самые популярные вакансии
На протяжении девяти месяцев 2025 украинцы чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.
Работники по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах почти 49% кандидатов.
Аграрные и связанные с обработкой продуктов направления – 11,2%.
Ранее стало известно, сколько молодых украинских мужчин в возрасте 18-22 лет легализовалось после изменения в законодательстве.