В Польше растет волна нападений на украинцев - шокирующие детали

Флаги / © Associated Press

Польская полиция зафиксировала значительный рост преступлений на почве ненависти против украинцев.

Об этом сообщает TVP World

По данным польских правоохранителей, между январем и июлем 2025 года зафиксировано 543 преступления на почве ненависти, что на 41% больше, чем в тот же период 2024 года, когда было зарегистрировано 384 таких инцидента.

Самым распространенным правонарушением остаются угрозы насилием: в 2024 году зафиксировано 479 случаев против 317 в 2022 году. Только за первые восемь месяцев 2025 года зафиксировано 322 инцидента, что свидетельствует о возможности установления рекорда.

Другие виды преступлений также демонстрируют значительный рост. Количество случаев физического или психологического насилия за два года выросло почти на 73%, со 160 в 2022 году до 278 в 2024 году. Физические нападения с причинением вреда здоровью увеличились более чем на 43%, а ксенофобские, расистские или религиозно нетерпимые нападения почти удвоились — со 113 в 2022 году до 188 в 2024 году.

Ограбления с участием украинских жертв выросли на 57%, а также увеличилось количество случаев преследования, похищения личных данных, принуждения и шантажа.

«Преступления на почве ненависти являются формой дискриминации и нарушением основных прав человека», — заявила пресс-секретарь полиции Виолетта Шубская. Она подчеркнула важность документирования во время расследований того, выражал ли преступник негативное отношение к определенной группе, к которой принадлежит или кажется, что принадлежит потерпевший.

Несмотря на то, что польское законодательство формально не определяет понятие «преступление на почве ненависти», правоохранители пользуются определением, предоставленным Офисом демократических институтов и прав человека ОБСЕ (ODIHR).

Общественный контекст и предупреждение социолога

Профессор Варшавского университета Пржемыслав Садура связывает рост антикризисной настроенности против украинцев с сочетанием экономической неуверенности, дезинформации и политической эксплуатации. Он отметил, что начальная волна солидарности после вторжения России в 2022 году сошла на нет, уступив место растущей неприязни.

«Люди боятся, что украинцы занимают их место в очереди — у врача, в детских садах или на рынке труда», — сказал Садура польскому изданию Onet. По его словам, эти страхи связаны с хрупкостью социальной безопасности в Польше и восприятием, что украинские работники снижают заработные платы.

Социолог также обратил внимание на роль социальных сетей в распространении фейковых историй, часто подпитываемых российской дезинформацией.

«Мы живем во времена, когда платформы функционируют как цифровые сплетни», — отметил он, имея в виду широко распространенные — и сфабрикованные — истории о «претенциозных» украинцах, которые отказываются оплачивать услуги.

Садура предупреждает, что Польша может приближаться к опасной точке: «Мы уже наблюдаем переход от единичных проявлений агрессии к организованной враждебности. Так начинаются погромы — с замещением ролей жертвы и преступника и дегуманизацией целевой группы».

Он призвал к немедленным мерам против ксенофобии и защите демократических ценностей: «Государство должно прекратить уступать экстремистским группам и взять на себя ответственность за безопасность публичного дискурса».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Варшаве поляк жестоко избил украинку,он ее ударил кулаком в лицо и копнул в спину.