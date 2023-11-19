В Польше разбился автобус с украинцами: погибли две женщины и ребенок

В Верешине возле Грубешова (Люблинское воеводство) произошло смертельное ДТП с украинцами.

Об этом сообщает польский информационный портал In Poland.

Пока известно, что на прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине. На момент ДТП в транспортном средстве находились 10 человек – все граждане Украины.

На месте погибли две женщины и шестилетний ребенок. Остальные пассажиры доставлены в больницу.

Причины смертельной аварии будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, 4 октября возле Венеции возвращавшийся в кемпинг туристический автобус упал с эстакады, с 10-метровой высоты на железнодорожный путь и загорелся. В ДТП погиб 21 человек, среди которых были и дети.

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