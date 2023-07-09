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В Польше разбился бус с украинцами: погибла молодая женщина, много раненых (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Польше разбился бус с украинцами: погибла молодая женщина, много раненых (фото)

Бус с украинцами врезался в грузовик. Фото: Policja Lubelska

Микроавтобус с украинцами направлялся в сторону границы.

В Польше в ночь на 9 июля микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП. На месте аварии погибла 33-летняя женщина.

Об этом сообщает tvp.info.

ДТП произошло 9 июля в 2 часа ночи в Титушини возле Хелма на национальной дороге № 12.

"По предварительным данным, украинский автобус, направлявшийся к границе, врезался в стоящий на обочине дороги грузовик. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте", — сообщил черговый Люблинского воеводского управления полиции.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции, подполковник Анджей Фиоль сообщил, что в результате аварии погибла женщина, которая была пассажиром автобуса.

Он добавил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали в автобусе, были доставлены в больницу. После обследования у двух человек были обнаружены телесные повреждения, добавил спикер полиции.

Согласно выводам, 44-летний украинец, управлявший автобусом, был трезв. Полиция под контролем прокуратуры расследует детали инцидента.

Напомним, в Польше после похорон дедушки погиб его 25-летний внук.

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Дата публикации
Просмотры
5821
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