В Польше разбился F-16 во время тренировок (обновлено)

В польском городе Радом во время тренировочных полетов в авиашоу разбился истребитель F-16. / © скрин с видео

В польском городе Радом разбился истребитель F-16.

Об этом сообщает Clash Report.

Известно, что истребитель упал во время тренировочных полетов в авиашоу. К сожалению, пилот погиб.

У польському місті Радом розбився винищувач F-16. / © Clash Report в сети Х

Обновлено: Погиб командир пилотажной группы Tiger Demo Team Мацей Краковяк. Он был за штурвалом самолета.

Мацей Краковяк — командир пилотажной группы. / © Clash Report в сети Х

Напомним, над Черным морем зафиксирован опасный эпизод в воздухе: российский многоцелевой истребитель Су-35С вблизи пролетел рядом с американским противолодочным самолетом-разведчиком P-8A Poseidon. Инцидент произошел во время перехвата самолета США, выполнявшего разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

Также из-за ракетных ударов дальнего радиуса действия авиации РФ по территории Украины в ночь на 28 августа 2025 года в Польше повышена готовность воздушного пространства и приведена в полную боевую готовность подразделения ПВО и радиолокационной разведки.