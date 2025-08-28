- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1799
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше разбился F-16 во время тренировок (обновлено)
В Польше разбился истребитель F-16 во время тренировок.
В польском городе Радом разбился истребитель F-16.
Об этом сообщает Clash Report.
Известно, что истребитель упал во время тренировочных полетов в авиашоу. К сожалению, пилот погиб.
Обновлено: Погиб командир пилотажной группы Tiger Demo Team Мацей Краковяк. Он был за штурвалом самолета.
Напомним, над Черным морем зафиксирован опасный эпизод в воздухе: российский многоцелевой истребитель Су-35С вблизи пролетел рядом с американским противолодочным самолетом-разведчиком P-8A Poseidon. Инцидент произошел во время перехвата самолета США, выполнявшего разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.
Также из-за ракетных ударов дальнего радиуса действия авиации РФ по территории Украины в ночь на 28 августа 2025 года в Польше повышена готовность воздушного пространства и приведена в полную боевую готовность подразделения ПВО и радиолокационной разведки.