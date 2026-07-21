В Польше раздается воздушная тревога, людей призывают пройти к укрытиям: что происходит

Воздушная тревога в Польше / © Getty Images

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Во вторник, 21 июля, по всей Польше объявлена воздушная тревога. Сирены раздаются с утра — с 07:00 — и будут до вечера. Таким образом, страна готовится к возможным угрозам. В настоящее время власти призывают сохранять спокойствие.

Видео воздушных тревог появилось в Сети.

Ранее Центр безопасности правительства страны предупреждал граждан об обучении «Тревога-26». Там было отмечено, что проверка звуковых сигналов является частью учений.

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Все жители Польши получили уведомление о воздушной тревоге. Жителей призывают пройти в укрытие и следовать инструкциям.

«Внимание! Завтра (21 июля) с 7:00 до 19:00 по всей стране будут проходить обучение по включению сирен экстренного режима. Сохраняйте спокойствие», — говорится в обращении.

Какова цель воздушных тревог и есть ли реальная угроза

Цель учений — проверить практическое использование систем оповещения и оповещения населения. Воздушная тревога не представляет реальной угрозы.

Во время воздушной тревоги будут два сигнала в соответствии с действующими нормами:

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объявление тревоги — звук сирены продолжительностью три минуты,

и отмена тревоги — непрерывный монотонный звук сирены продолжительностью три минуты.

Дата публикации 12:34, 21.07.26 Количество просмотров 26 По всей Польше раздается воздушная тревога

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