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В Польше раздается воздушная тревога, людей призывают пройти к укрытиям: что происходит
Все жители Польши получили уведомление о воздушной тревоге. Жителей призывают пройти в укрытие.
Во вторник, 21 июля, по всей Польше объявлена воздушная тревога. Сирены раздаются с утра — с 07:00 — и будут до вечера. Таким образом, страна готовится к возможным угрозам. В настоящее время власти призывают сохранять спокойствие.
Видео воздушных тревог появилось в Сети.
Ранее Центр безопасности правительства страны предупреждал граждан об обучении «Тревога-26». Там было отмечено, что проверка звуковых сигналов является частью учений.
Все жители Польши получили уведомление о воздушной тревоге. Жителей призывают пройти в укрытие и следовать инструкциям.
«Внимание! Завтра (21 июля) с 7:00 до 19:00 по всей стране будут проходить обучение по включению сирен экстренного режима. Сохраняйте спокойствие», — говорится в обращении.
Какова цель воздушных тревог и есть ли реальная угроза
Цель учений — проверить практическое использование систем оповещения и оповещения населения. Воздушная тревога не представляет реальной угрозы.
Во время воздушной тревоги будут два сигнала в соответствии с действующими нормами:
объявление тревоги — звук сирены продолжительностью три минуты,
и отмена тревоги — непрерывный монотонный звук сирены продолжительностью три минуты.
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Разведчики Литвы и Польши забили тревогу из-за того, что Кремль готовит провокации для оправдания атак. По данным стран-членов НАТО Россия начала подготовку удара по инфраструктуре европейских государств.