В Польше разгорелся скандал из-за сбитого российского дрона: Навроцкий сделал заявление

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленных объяснений из-за публикации издания Rzeczpospolita. В нем говорится, что причиной разрушения дома под Люблином во время российской атаки беспилотниками была не ракета дрона, а ракета с истребителя.

Об этом сообщает RMF24.

Заявление президента распространило Бюро национальной безопасности. Навроцкий подчеркнул, что правительство обязано как можно скорее выяснить все обстоятельства.

«Нет согласия на сокрытие информации. В условиях дезинформации и гибридной войны поступающие полякам сообщения должны проверяться и подтверждаться», — цитирует Навроцкого RMF24.

Президент также отметил, что ни он, ни Бюро национальной безопасности не были уведомлены о выводах расследования этого инцидента.

Напомним, в здание в Выриках Люблинского воеводства, пострадавшее во время атаки российских БпЛА, попала польская ракета. Она была выпущена с истребителя F-16, пытавшегося сбить дрон. По данным ключевых государственных служб безопасности, ракета с польского F-16, который использовался для сбития беспилотника, упала на здание.

Ранее сообщалось, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты. Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.

В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинается».

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.