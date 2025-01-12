В Польше разгорелся скандал из-за "утерянных" на складе IKEA противотанковых мин

В Польше начали расследование против четырех офицеров армии, которым инкриминируют ненадлежащий надзор за оружием после того, как десятки противотанковых мин по ошибке оказались на мебельном складе.

Об этом сообщает издание rmf24.pl

По данным СМИ, летом 2024 года под Щецином солдаты не смогли разгрузить весь поезд с военной техникой, там остались противотанковые мины, впоследствии обнаруженные на складе компании IKEA.

Ответственным за инцидент назвали главу Инспекции обеспечения Вооруженных сил Польши генерал-майора Артура Кемпчинского, скрывавшего инцидент с минами от руководства.

В прокуратуре Польши сообщили, что дело о пропавших минах находилось под следствием отдела военных дел Щецинско-Небушевской окружной прокуратуры с августа 2024 года.

В этом деле обвинения предъявлены четырем людям – трем солдатам по материальному составу в Мостах (Западнопоморское воеводство) и одному солдату по материальному составу в Гайнувке (Подляское воеводство).

Там добавили, что в деле речь идет о 240 минах, которые содержались в нескольких ящиках, а позже они были изъяты и перевезены в должное место.

Напомним, накануне в Украине возник скандал вокруг мин калибра 120 мм. Военные жалуются, что каждая десятая мина на фронте – бракованная. Боеприпасы не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны расследует причины внештатного износа мин, а ДБР открыло уголовное производство.