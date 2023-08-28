В Польше разоблачили 16 агентов РФ: часть — бежавшие от войны украинцы, самому младшему предателю 16 лет

В Польше будут искать предателей, работающих на Россию.

Среди 16 членов крупнейшей в истории сети российской разведки, действовавшей в Польше, которую разгромили ABW и Люблинская национальная прокуратура, 12 являются гражданами Украины. Некоторые из них имеют статус беженцев в стране, а некоторые уже находились в Польше раньше.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Самый молодой агент России – 16-летний украинец

Самым молодым агентом, которого завербовала российская разведка, является 16-летний парень из Украины. Среди подозреваемых есть студенты из Беларуси, один россиянин — молодой хоккеист из Заглембе Сосновец. Все они – любители. По данным польского издания, 75% задержанных — украинцы.

После раскрытия шпионской сети в Польше призывают усилить наблюдение за беженцами из соседних стран.

"У Польши есть огромная проблема. Наши службы должны проникнуть в круги иностранцев с востока, их сообщества в Интернете", — считает генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками.

Станислав Жарин, заместитель министра-координатор специальных служб: "Здесь есть аналогия с вербовкой джихадистов, которую мы знаем с последних лет. То есть, постановка определенных задач, все более серьезных, по заказу "анонимного" лица".

Камеры заметил случайный прохожий и заявил в полицию

В польских регионах у границы с Украиной шпионы, завербованные ГРУ – российской военной разведкой, устанавливали камеры на железнодорожных путях и готовили диверсии.

Первые девять членов сети ABW были задержаны в марте, за ними последовали другие — на сегодняшний день их количество составляет 16 человек. Сенсационную информацию о том, что ядром группы были украинцы, сообщила газета Washington Post, также обнаружив, что среди получаемых приказов были подрывы поездов, перевозивших оружие в Украину, подпали и даже убийства.

Сеть удалось разоблачить, поскольку прохожий заметил объектив камеры на деревьях вдоль важного участка пути, у моста, где поезда должны снижать скорость. Камера работала на солнечных батареях и передавала видео онлайн, которое открывалось с помощью пароля.

Благодаря данным из камеры и телефонным логинам польские следователи установили первого участника сети, а он — других и "охранника".

Россия поручила диверсии любителям

Издание утверждает, что польские спецслужбы не хотели публиковать данные, что среди задержанных агентов РФ были украинцы.

"Среди тех, кто убегал от войны с Украиной, были и агенты российских спецслужб, которые пытались оказаться в Европе. Такую возможность Россия не упустила бы. И это не единственная сеть, которую обнаружила ABW, по моим оценкам, их больше десятка", — объяснил генерал Скшипчак.

В Польше считают, что Россия бережет своих разведчиков, поэтому решила поручить работу по подрывам поездов любителям. По данным экспертов, они могли справиться с этой задачей.

В Польше считают, что они должны сотрудничать с СБУ для поиска коллаборантов

Польские эксперты добавляют, что среди беженцев из Украины много уроженцев восточных регионов, которые лояльны к России, даже несмотря на войну.

По словам Станислава Жарина, "проблема состоит в том, что сеть состояла из иностранцев, которые ничем особенным не отличаются и являются повседневным явлением в Польше". Он также признал, что "некоторые члены сети были людьми, приехавшими в Польшу в последние месяцы".

В Польше считают, что спецслужбы должны сотрудничать с украинской СБУ.

"Обратим внимание на людей, чрезмерно интересующихся транспортом, направляющимся на восток, военными частями или энергетической инфраструктурой — над этими объектами работают российские службы", — отмечает Жарин.

Напомним, Washington Post сообщала, что Россия завербовала в Польше агентов, среди которых оказались беженцы из Украины. За деньги предатели должны были совершать диверсии, поджоги и убийства.

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