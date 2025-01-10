В Польше разоблачили агентов российского ГРУ, которые планировали вмешательство в выборы президента

Российская группировка была подготовлена для того, чтобы "вербовать разных людей".

В Польше разоблачили группу лиц, которые работали на военную разведку РФ и имели задачу повлиять на выборы президента страны путем дезинформации и разжигания нестабильности.

Об этом заявил в пятницу, 10 января, в эфире польского телевидения вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский, передает Reuters.

"В последние дни была идентифицирована российская группа, еще одна, которую инспирировала и подготовила российская военная разведка ГРУ, целью которой является повлиять на выборы в Польше", — сказал он.

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Гавковский не предоставил никаких других подробностей относительно предполагаемой группы, отметив лишь, что она "распространяла ложную информацию" и "вербовала людей, которые... разрушили бы согласованность политической сцены в Польше".

"[Разрушила] не только польскую политическую сцену, но и польские выборы", — добавил он.

По его словам, российская группировка была подготовлена для того, чтобы "вербовать разных людей".

"У нас есть очень эффективные службы... которые занимаются защитой Республики Польша. У них есть знания, и мы идентифицируем это как действия, направленные на влияние на выборы в Польше", — сказал Гавковский.

В середине мая в Польше состоятся президентские выборы и власти опасаются, что российские спецслужбы могут попытаться повлиять на них в качестве мести за участие Польши в помощи соседней Украине.

Варшава говорит, что ее роль как центра поставок в Украину сделала ее мишенью для шпионов, работающих на Россию и ее союзника Беларусь, а также для диверсий.

Напомним, ранее оппозиционеры в Польше назвали заявление МИД Украины с критикой кандидата в президенты Кароля Навроцкого "вмешательством в выборы".

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