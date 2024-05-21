В Польше разоблачили большую группу российских шпионов - Туск

Туск подчеркнул, что это дело очень серьезное.

В Польше спецслужбы арестовали 9 человек, по заказу российских властей совершавших на территории страны диверсии и саботаж.

Также читайте Дуда назвал страны, которые уязвимы к агрессии Кремля

Об этом в эфире TVN24 заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Сейчас у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по заказу российских спецслужб. Это касается избиения, поджога и покушения на поджог", — заявил он.

Туск подчеркнул, что это дело очень серьезное и кроме Польши это касается еще нескольких стран Европы, в частности Литвы, Латвии и Эстонии, а также Швеции.

Польский премьер заявил, что Варшава тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами и пока не удовлетворен работой спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния заявила, что нашла среди беженцев из Украины российских шпионов.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Британии обеспокоено из-за преступной деятельности российских шпионов.

Читайте также: