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В Польше разоблачили международную группу мошенников, среди которых есть украинцы: как действовали аферисты

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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937
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В Польше разоблачили международную группу мошенников, среди которых есть украинцы: как действовали аферисты

Делом занимаются сотрудники пограничной службы под наблюдением прокуратуры.

В Польше задержаны мошенники, которые организовывали незаконное пересечение границы иностранцами.

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Отмечается, что у злоумышленников были виды на постоянное проживание в Польше и у них были соучастники в Чехии, Венгрии, Бельгии и Германии.

Так, группа из двух украинцев и россиянина изготовляла для иностранцев фальшивые документы о трудоустройстве в Польше. Это позволяло нелегалам подавать документы на получение визы.

Сначала иностранцев перевозили в Польшу или Чехию, а затем в Англию. За документ мошенники брали от 200 до 700 злотых (1 657 грн – 5 800 грн), перевозка стоила до 500 евро (около 19 400 грн).

Сотрудники пограничной службы Любачува под наблюдением окружной прокуратуры в Перемышле расследуют дело.

Напомним, в Закарпатье задержан начальник таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместитель. По данным следствия, они требовали от автоперевозчика систематически предоставлять им взятки за ускорение таможенного оформления багажа пассажиров.

Как сообщалось, в Закарпатской области задержаны трое местных жителей, которые подыскали клиентов-уклончан, чтобы переправить их за границу. За это закарпатские дельцы получили от уклоняющихся 18 тыс. долларов.

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Дата публикации
Просмотры
937
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