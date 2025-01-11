В Польше разоблачили российскую группу, которая пыталась повлиять на президентские выборы

Польша идентифицировала российскую группу, которая планировала повлиять на президентские выборы в стране через дезинформацию и создание нестабильности.

Об этом сообщило издание Reuters.

В мае 2025 года Польша проведет президентские выборы, и власти опасаются, что российские спецслужбы могут вмешаться, в том числе из мести за поддержку Украины. Польша, как ключевой поставщик помощи Украине, стала мишенью для российских и белорусских шпионов. Москва и Минск отрицают любую причастность к диверсиям.

"В последние дни была идентифицирована российская группа, еще одна, которую инспирировала и подготовила российская военная разведка ГРУ, целью которой является повлиять на выборы в Польше", - заявил вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский.

По словам представителя польских властей, одна из групп якобы занималась распространением дезинформации и вербовкой лиц для подрыва политической стабильности в Польше. Однако он не уточнил других деталей относительно этой деятельности.

"У нас есть очень эффективные службы... которые занимаются защитой Республики Польша. Они имеют знания, и мы идентифицируем это как действия, направленные на влияние на выборы в Польше Россия ведет кибервойну против Польши. Мы являемся наиболее атакованной страной в Европейском Союзе, и выборы должны стать проверкой того, выживет ли польская демократия", - отметил Гавковский.

Напомним, оппозиционеры в Польше назвали заявление МИД Украины с критикой кандидата в президенты Кароля Навроцкого "вмешательством в выборы".

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