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В Польше разоблачили сеть российских шпионов: готовили диверсии на путях и автотрассах — СМИ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Польше разоблачили сеть российских шпионов: готовили диверсии на путях и автотрассах — СМИ

Фото: Associated Press

По предварительным данным, по делу задержаны шесть человек. Вероятно, это граждане Беларуси, действовавшие по заказу российских спецслужб.

Польские службы разоблачили шпионскую сеть, работавшую на Россию. Группа должна была вести подготовку к диверсионной деятельности на территории Польши, в частности, на железной дороге и автодорогах, по которым транспортируют оружие для Украины.

Об этом сообщают на сайте RMF FM со ссылкой на источники в Агентстве внутренней безопасности.

По предварительным данным, по делу задержаны шесть человек. Вероятно, это граждане Беларуси, работавшие по заказу российских спецслужб.

Аресты связаны с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, особенно на участках в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной.

Также шпионское оборудование было установлено возле аэропорта в Ясенке под Жешувом, куда транспортируется западное оружие и боеприпасы для Украины.

Как добавляет сайт, указанные камеры должны были установить также в других местах и городах Польши.

RMF FM сообщает, что сотрудники служб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Они направлены на проверку и защиту стратегических железнодорожных маршрутов Польши. Также должны были усилить защиту ключевых объектов критической инфраструктуры.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин обнародовал сообщение о проведении в четверг, 16 марта, специального брифинга для СМИ, на котором будет сделано заявление по этому поводу.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Польши сообщили, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
468
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