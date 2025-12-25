В Польше разработали систему ПВО, которая может "поджарить" дроны за считанные секунды

Атака ударных дронов / © t.me/SJTF_Odesa

Польские ученые разработали электромагнитную систему, которая может мгновенно выводить из строя вражеские дроны. По словам исследователей, это может изменить способ защиты критической инфраструктуры и чувствительных объектов.

Об изобретении ученых пишет TVP World.

Система, известная как STRATUS, была создана командой из Гданьского технического университета и использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов.

В отличие от традиционных средств борьбы с дронами, таких как огонь на поражение или взрывные перехватчики, STRATUS использует короткие электромагнитные импульсы высокой интенсивности, которые могут нейтрализовать дрон почти мгновенно, не вызывая физических взрывов.

Исследователи говорят, что это делает систему пригодной для использования вблизи критической инфраструктуры, такой как аэропорты, электростанции, порты, а также общественные мероприятия, где традиционные методы могут создавать дополнительные риски.

Главным компонентом системы является усовершенствованный электромагнитный эффектор, способный генерировать чрезвычайно мощные, но точно направленные импульсы.

По словам исследователей, главной инженерной проблемой было не создание самого импульса, а контроль над экстремальными напряжениями и плотностью мощности, обеспечивая при этом безопасную работу.

Новейшую систему сравнивают с «невидимым щитом», поскольку она электронным способом отключает дроны, а не сбивает их.

Технология была успешно испытана в лаборатории и при контролируемых условиях, но еще не использовалась на практике.

STRATUS получил финансирование в размере более 21 миллиона злотых (5 миллионов евро) от Польского национального центра исследований и разработок, государственного органа, который финансирует инновационные проекты.

Напомним, в канун Рождества, 24 декабря, польские истребители перехватили и сопроводили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.