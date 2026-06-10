В Польше разразился скандал из-за "охоты на украинцев" в правительстве

Сейм Польши / © Сейм Польщі

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В Польше вспыхнул острый политический спор после требований представителей правых сил объяснить присутствие в правительстве людей украинского происхождения. Резче всего на такие заявления отреагировал маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый, который назвал подобную риторику недопустимой и напоминающей опасные практики прошлого.

Как сообщает Polsat News, дискуссия разгорелась после интервью заместителя министра науки Анджея Шептицкого для TOK FM.

Чиновник объяснял, что для многих украинцев УПА ассоциируется прежде всего с борьбой за независимость и сопротивлением советской власти. Он также отметил, что в украинской исторической памяти повстанцев часто воспринимают как людей, которые вели безнадежную борьбу за свободу, сравнив их с польскими «несокрушимыми солдатами».

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Во время заседания Сейма депутат от правой партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек резко раскритиковал эти слова и поставил под сомнение пребывание в правительстве людей, которые, по его мнению, «оскорбляют поляков».

Независимый депутат Януш Ковальский, в свою очередь, заявил о начале парламентского контроля в отношении так называемой «украинизации» государственной администрации и направил запросы в министерства о количестве иностранцев в государственных структурах.

Такие высказывания вызвали волну критики со стороны правительственной коалиции. Председатель фракции «Левицы» Анна-Мария Жуковская заявила, что поиск политических оппонентов по этническому происхождению напоминает практики межвоенного периода и ведет к опасному национализму.

Представитель «Гражданской коалиции» Збигнев Конвинский сравнил такую риторику с антисемитскими кампаниями в коммунистической Польше 1968 года.

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Острее всего отреагировал маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый. С парламентской трибуны он заявил, что поиск в правительстве людей украинского или еврейского происхождения является скандальным явлением и может привести к преследованию других групп граждан.

«Это скандал, что вы ищете в правительстве людей украинского или еврейского происхождения, а через мгновение будете искать геев. Это скандал. Как маршалок Сейма я однозначно это осуждаю», — подчеркнул Чажастый.

Поддержал такую позицию и вице-маршалок Сейма Шимон Головня. В заметке в соцсети X он обвинил правых политиков в «охоте» на граждан, которые открыто говорят о своем украинском происхождении, и выразил поддержку Анджею Шептицкому.

Несмотря на призывы правых к отставке заместителя министра, представители правительственной коалиции отмечают, что его слова были попыткой объяснить украинское видение истории, а не оправданием деятельности УПА. В то же время они осуждают попытки ставить под сомнение право граждан польского государства украинского происхождения работать в органах власти.

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Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Между Польшей и Украиной возник скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное звание «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, который украинский президент получил в апреле 2023 года.

В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне этого конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

Несмотря на скандал в правительстве Польши пообещали, что не будут блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что эта поддержка обязательно будет базироваться на четких европейских правилах, которые будут гарантировать безопасность для самой Польши.

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