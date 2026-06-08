В Польше разразился скандал из-за заявления об УПА: чиновника требуют уволить

Польша / © Unsplash

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В Польше возник громкий политический скандал после высказываний заместителя министра науки Анджея Шептицкого, сравнившего Украинскую повстанческую армию (УПА) с польским антикоммунистическим подпольем. Заявление чиновника вызвало резкую критику среди политиков и экспертов, а также спровоцировало очередную волну дискуссий по поводу сложных страниц польско-украинской истории.

Об этом сообщают польские издания RMF24 и Onet.

Заявление Шептицкого об УПА — что сказал

В интервью радиостанции TOK FM Анджей Шептицкий отметил, что УПА, несмотря на противоречивые исторические моменты, вела борьбу за независимость Украины и противодействовала советскому режиму. Он назвал эту деятельность «безнадежной борьбой» в контексте реалий того времени.

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Кроме этого, чиновник охарактеризовал бойцов УПА как «своеобразных украинских несокрушимых солдат», использовав аналогию к польскому термину «проклятые (несокрушимые) солдаты», которым в Польше называют участников антисоветского подполья.

Такие параллели возмутили представителей польских властей. В частности, руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач назвал подобные сравнения совершенно неприемлемыми. Он заявил, что УПА — это «бандиты и убийцы», и выразил убеждение, что после таких слов Шептицкий должен уйти в отставку с правительственной должности.

В то же время лидер партии «Польша 2050» (Polska 2050) Катажина Пелчинская-Наленч, чью политсилу представляет заместитель министра, сообщила, что планирует лично обсудить этот инцидент с чиновником. Она признала высказывания Шептицкого «чрезвычайно неудачными», однако выступила против его увольнения, заметив, что должностное лицо выполняет «много хорошей и сложной работы».

Скандал Украины с Польшей из-за УПА — последние новости

Напомним, в конце мая Владимир Зеленский присвоил центру спецопераций «Север» имя Героев УПА. Это решение возмутило Польшу. В ответ польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что Зеленского лишат Ордена Белого Орла, полученного украинским президентом в апреле 2023 года.

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В то же время, премьер Дональд Туск призвал Киев ценить отношения с Варшавой и самим искать выход из этого конфликта. Он подчеркнул, что помощь от Польши Украине не следует воспринимать как нечто гарантированное.

Кроме того, Владислав Косиняк-Камыш призвал Украину чествовать современных героев, а не УПА. Он отметил, что не понимает, почему многие украинцы видят в УПА только символ борьбы с Советским Союзом и почему во время войны в стране «ищут символы мужества и непреклонности» именно среди повстанцев.

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