В Польше "развернули" более 60 иностранцев и задержали двух украинцев за содействие нелегальным мигрантам

За сутки Польша приняла насчет 10 человек решение о выдворении из страны.
Мигранты за прошедшие сутки, 3 декабря, снова пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси, было зафиксировано 62 попытки. Польские пограничники задержали двух украинцев, способствовавших незаконному пересечению границы мигрантам с территории Беларуси.
Об этом в Twitter сообщила пограничная служба Польши.
"В минувшие сутки, 3 декабря, было 62 попытки пересечения границы. Офицеры пограничной службы вынесли 10 решений о выезде с территории Республики Польша. Задержаны 4 человека за пособничество: двое граждан Украины, один гражданин Афганистана и один – Польша", — сказано в сообщении.
Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
Читайте также:
- "Попытки становятся все более агрессивными": почти полсотни мигрантов пытались прорвать границу Польши
- С начала кризиса в Польше погибли семь мигрантов, тело еще одного обнаружили в реке
- Лукашенко обвинил в миграционном кризисе Украину и США