В Польше "развернули" более 60 иностранцев и задержали двух украинцев за содействие нелегальным мигрантам

В Польше "развернули" более 60 иностранцев и задержали двух украинцев за содействие нелегальным мигрантам

За сутки Польша приняла насчет 10 человек решение о выдворении из страны.

Мигранты за прошедшие сутки, 3 декабря, снова пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси, было зафиксировано 62 попытки. Польские пограничники задержали двух украинцев, способствовавших незаконному пересечению границы мигрантам с территории Беларуси.

Об этом в Twitter сообщила пограничная служба Польши.

"В минувшие сутки, 3 декабря, было 62 попытки пересечения границы. Офицеры пограничной службы вынесли 10 решений о выезде с территории Республики Польша. Задержаны 4 человека за пособничество: двое граждан Украины, один гражданин Афганистана и один – Польша", — сказано в сообщении.

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.