В Польше "разворовали" 91 млн евро от ЕС, за которые должны были купить генераторы для Украины — СМИ

Европейская комиссия в 2026 году проведет окончательную оценку проекта закупки генераторов для Украины, финансируемого Евросоюзом, по которой от Польши потребуется вернуть 91 млн. евро.

Об этом передает RMF24.

Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF) рекомендовал взыскать 91 млн евро, которые должны были быть использованы для закупки и доставки в Украину генераторов. Расследование выявило среди прочего "завышение цен, отсутствие конкуренции и неправомерные преимущества, предоставленные определенным подрядчикам".

По словам журналистов, возмещенная сумма будет зависеть от оценки Еврокомиссии, но не будет превышать 91 миллиона евро. Именно столько получила Польша в рамках соглашения с ЕС, остальные 22 миллиона евро еще не были перечислены.

Польша в августе 2024 года объявила в розыск бывшего главу Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Кучмеровского подозревают в злоупотреблениях при покупке генераторов для Украины.

По информации польских СМИ, чиновник способствовал подписанию контракта на закупку генераторов с ивент-агентством, оказывавшим услуги партии "Право и справедливость". Следствие выяснило, что генераторы, которые должны были отправить Украине, отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, баллотировавшегося в депутаты Сейма от "ПиС".

Ранее сообщалось, что в Польше женщина не пускала в свое заведение украинцев и называла их быдлом и голытьбой.

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