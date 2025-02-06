В Польше разыскивают порноактрису из Беларуси: что она натворила и при чем здесь Украина

Польская полиция разыскивает 37-летнюю гражданку Беларуси Дарью Астапиенко, осужденную за шпионаж в пользу белорусских спецслужб. Женщина не пришла в тюрьму после решения суда.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Дело 37-летней женщины расследует Уголовный отдел полиции Варшава-VII. Дарья Астапиенко была приговорена к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Девять месяцев пребывания под стражей были засчитаны в срок заключения, что позволило ей вскоре подать прошение об условно-досрочном освобождении. Однако Дарья Астапиенко так и не явилась в тюрьму. Кроме того, она не заплатила штраф в размере 15 500 злотых.

В декабре 2023 года Дарью Астапиенко задержали в Лодзи по подозрению в сотрудничестве с белорусским КГБ. Сотрудничество с ними началось, когда она еще находилась в Беларуси - в 2017 году.

Дарья Астапиенко. Фото: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII/policja.gov.pl

37-летнюю женщину задержали после того, как она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, призналась друзьям, что работает на КГБ. Агентство внутренней безопасности нашло в ее телефоне доказательства контактов с белорусскими спецслужбами. Ей предъявили обвинение в шпионаже.

Кроме того, она вела свой профиль на популярном портале для взрослых OnlyFans и предлагала услуги знакомств.

Дарья Астапиенко долго не могла получить визу в Польшу. После переезда она быстро влилась в белорусские оппозиционные круги. Она была активным волонтером в различных организациях. Среди прочего, занималась сбором информации о белорусских добровольческих формированиях, которые воюют в Украине.

Читайте также: