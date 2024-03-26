В Польше резко отреагировали на заявление посла России по ракете и игнорирование вызова в МИД

В Польше действия российского посла по игнорированию вызова в МИД назвали дипломатическим дезертирством и непрофессионализмом.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн в комментарии польским СМИ.

"Это было не приглашение, а вызов посла в соответствии с Венской конвенцией в связи с событием. Российская ракета пересекла границу. Это обеспокоило наших союзников. Такой акт пересечения ракетой также является террористическим актом, поэтому посла вызвали для вручения ноты протеста. Это проявление дипломатического дезертирства и непрофессионализма со стороны посла", - сказал Анджей Шейна в интервью RMF24.

Замглавы МИД подчеркнул, что посол Андреев "никоим образом" не представляет Российскую Федерацию в Польше.

Также Шейна эмоционально прокомментировал ложь посла РФ о том, что "российская ракета в Польшу не залетала".

"Мы имеем дело с террористическим и хорошо оснащенным государством, а вы предполагаете, что Россия не знает, куда летят ее ракеты? Это уже не впервые происходит. Мы можем ожидать различных ситуаций, потому что есть террористическая война, которую ведет Путин, но есть и другие примеры из других стран, например, вторжение беспилотников", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности сбить российскую ракету после того, как она пересекла границу, политик сказал, что существуют различные концепции, но для того, чтобы сбивать ракеты, когда они приближаются к границе НАТО, это "нужно делать с согласия Украины, учитывая риски".

Также польский дипломат назвал Путина террористом.

Что известно о российской ракете в Польше

Утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Это произошло вблизи поселка Осердув (Люблинское воеводство), ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. Ракета вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она залетела бы в глубь страны. А в Вооруженных силах Польши заявили, что не сбивали ракету, потому что она все равно возвращалась в Украину.

В понедельник посла РФ в Польше вызвали в МИД, однако тот проигнорировал визит. Также Сергей Андреев нагло заявил, что "предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или курьеру".

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