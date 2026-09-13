В Польше резко сократилось количество украинцев: что стоит за резким падением

Украинцы в Польше / © ТСН

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Количество украинцев в Польше со статусом временной защиты с весны сократилось более чем на 106,5 тысячи человек. Если в апреле 2026 года такой статус имели около 974,5 тысяч человек, то в начале сентября — уже около 868 тысяч. Таким образом, количество украинцев с временной защитой сократилось примерно на 11%.

Об этом свидетельствует правительственная статистика Польши, пишет Радио Свобода.

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Польские СМИ предполагали, что одной из причин оттока может быть рост враждебности украинским беженцам. Часть людей действительно выезжает из страны, однако эксперты и украинцы указывают и на другую причину — новые бюрократические правила.

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Эксперт по миграции организации Украинский дом в Варшаве Богдан Концур рассказал Радио Свобода, что после законодательных изменений в марте украинцы во время въезда в Польшу должны четко заявлять пограничникам о намерении получить временную защиту.

По его словам, часть людей узнают об этом уже в миграционном офисе, где им сообщают, что их въезд в Польшу был оформлен как туристический.

«Многие люди, которым мы помогали, рассказывали, что на границе им не задавали никаких вопросов и они не видели информации о новом правиле», — отметил Концур.

Украинцы, чей въезд зарегистрировали как туристический, не могут податься на статус временной защиты.

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Представитель польской Пограничной службы Анна Собеська-Текень подтвердила, что украинец, желающий получить временную защиту, должен прямо заявить об этом пограничнику во время проверки.

"Это важно, поскольку при отсутствии такого заявления въезд может быть зарегистрирован по общим правилам, применяемым к безвизовым поездкам", - пояснила она.

Часть украинцев потеряла защиту из-за документов

Еще одна причина резкого сокращения количества зарегистрированных украинцев связана с изменениями, вступившими в силу в начале сентября.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году многие украинцы получали временную защиту в Польше без действующего загранпаспорта. Для подтверждения лица использовали внутренние паспорта, ID-карты, свидетельства о рождении детей, а в отдельных случаях заявления о лице.

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По новым правилам, получившие защиту без действующего документа для путешествий должны были до 31 августа подтвердить лицо с помощью такого документа.

Не сделавшие этого люди с 1 сентября потеряли право на легальное пребывание, связанное со статусом временной защиты.

По словам Концура, изменения затронули десятки тысяч украинцев. Впоследствии правила скорректировали, предоставив таким людям шесть месяцев, чтобы урегулировать свой статус.

В Польской Пограничной службе также пояснили, что украинцы, потерявшие временную защиту в сентябре, могут повторно получить его после законного повторного въезда в Польшу при наличии действующего паспорта.

Напомним, в Польше переписали правила оформления документов для украинцев. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

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