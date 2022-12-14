В Польше резко уменьшилось количество вакансий: какие профессии востребованы и в каких регионах можно найти работу

Сейчас больше всего вакансий имеют компании на западе Польши.

В Польше становится меньше вакантных мест, но все еще наиболее востребованы работники из сферы промышленности.

Об этом сообщает businessinsider.com.pl.

Наиболее ощутимо количество вакансий снизилось в сельском и лесном хозяйствах, охоте и рыболовстве (на 41,1%. до 0,4 тыс.), гостиничном и ресторанном бизнесах (на 39,7% до 3 7 тыс.), строительстве (на 31 ,5% до 15,4 тыс.).

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В свою очередь, как свидетельствуют последние данные, больше свободных рабочих мест фиксируют на промышленных предприятиях (27,9 тысяч). Значительное количество вакансий также есть в фирмах из сектора торговли и ремонта транспортных средств – 21,1 тысячи, а также строительства – 15,4 тысячи.

В то же время, по данным Главного статистического управления, сейчас трудоустройства в Польше ждет более 100 тысяч человек. По состоянию на конец третьего квартала 2022 года было 135,5 тысячи свободных рабочих мест. Согласно отчету статистического управления, это на 11,7% меньше, чем за такой же период 2021 года.

Сейчас на 9,1% снизилось количество вновь рабочих мест по сравнению с концом 2021-го, на 24% выросло количество ликвидированных.

Сейчас больше всего вакансий в компаний на западе Польши. Также много свободных рабочих мест было предложено в Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах. Меньше всего вакансий — в пограничном с Украиной Подкарпатском воеводстве.

Подавляющее большинство компаний, имеющих свободные рабочие места – частные.

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