В Польше родители боятся отпускать детей в школу из-за "кровавой пятницы": что происходит

Полиция / © Associated Press

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В польской Познани полиция усилила патрулирование у школ из-за нападений подростков. Полицейских нарядов не хватает на все заведения, а для региона такие случаи агрессии стали беспрецедентными.

Об этом сообщил бывший комендант полиции Познани Мацей Шуба (Maciej Szuba) в комментарии журналистке Яне Довгань.

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Эксправохранитель отметил, что в Великопольском воеводстве функционирует около 2,5 тысяч школ, поэтому обеспечить круглосуточное присутствие полиции возле каждого заведения физически невозможно из-за отсутствия нарядов.

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По его словам, ситуация осложняется тем, что нарушителями оказались сами ученики, а не посторонние, проникшие на территорию.

«Кроме того, на моей памяти это первый случай в нашем Воеводстве, а значит, полиция просто нет опыта борьбы с такого рода преступлениями», — рассказал Мацей Шуба.

Бывший глава городской полиции отметил, что многие родители уже решили временно не отпускать детей на учебу. Однако посоветовал дождаться официального разъяснения властных структур, которое ожидается до понедельника.

«Как дедушка нескольких внуков, посоветовал бы родителям более тщательно контролировать, что дети берут с собой в школу, и в какие компьютерные игры они играют», — подчеркнул экскомендант.

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«Кровавые пятницы» в школах Польши — последние новости

Напомним, накануне в регионе произошло несколько нападений с ножом. 7 октября 19-летний ученик училища в Остроленке ранил девять человек. На следующий день в поселке Лещидол-Новины 15-летний школьник напал на работницу школы — женщина погибла, а еще три человека получили ранения.

По данным издания, в родительских и ученических чатах ходят слухи, что последние нападения в школах связаны между собой, а новые акции якобы готовят на пятницу. В соцсетях также пишут о закрытых группах, где подростки могли координировать эти нападения.

Полиция проверяет эту версию и призывает граждан воздерживаться от распространения неподтвержденных слухов.

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