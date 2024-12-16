В Польше родители посадили 3-летнего ребенка на "специальную диету": это закончилось трагически

В Польше госпитализировали ребенка, который был очень голоден из-за того, что родители посадили малыша на "специальную диету" на основе фруктов.

Об этом пишет польское издание Onet.

Сильвия Мальхер-Новак, пресс-секретарь больницы в Зеленой Гуре, рассказала, что родители привезли свою трехлетнюю дочь в медицинское учреждение в состоянии сильного голода. Врачи немедленно начали спасательные работы. Представитель больницы добавила, что родители использовали разработанную ими фруктовую диету для кормления ребенка.

Как следствие, 3-летняя девочка весила 8 кг. Ребенка доставили в отделение интенсивной терапии. В палате было введено медленное кормление и гидратацию ребенка.

Делом занялась районная прокуратура в Свебодзине.

В разговоре с журналистами, представитель больницы уточнил, что персонал больницы был обязан уведомить соответствующие службы: кроме прокуратуры, также суд по делам семьи и центр социальной помощи. Этот представитель также рассказал, как родители ребенка объясняли состояние ребенка: они придерживались диеты, которую они разработали для ребенка, основанной на фруктах, в основном винограде.

Напомним, в Польше мужчина умирал посреди магазина, однако покупатели не считались с этим и требовали от персонала продолжить работу.

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