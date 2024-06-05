В Польше родителям грозит тюрьма из-за похорон сына: что произошло

В Польше родители похоронили своего младенца в лесу в районе города Бельско-Бяла. За это им грозит до 2 лет лишения свободы.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Представитель Бельско-Бяласской прокуратуры, прокурор Павел Никил, что в понедельник следователи узнали, что в лесу в районе Страконка был похоронен ребенок.

"Личности родителей были установлены очень быстро, после чего было найдено место захоронения", – проинформировал он.

Прокурор сообщил, что было произведено вскрытие. Предварительные результаты указывают на то, что ребенок был мертворожденным.

Павел Никил добавил, что родители были допрошены. Они признали свою вину. Отец ребенка уже находится под наблюдением полиции, ему запрещено выезжать за пределы Польши. Пока неизвестно, какие меры следователи будут принимать в отношении матери.

Напомним, в Польше мужчине из -за регистрации на сайте знакомств грозит 8 лет тюрьмы

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