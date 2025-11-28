В Польше родителям-украинцам грозят огромные штрафы: что следует знать

Украинские дети в Польше / © ТСН.ua

Украинцы, которые находятся в Польше с детьми, могут получить большие штрафы (до 50 тыс. злотых) за несоблюдение местных правил образования и надзора. Так, обязательное школьное образование стало требованием для получения социальной помощи, а за прогулы и оставление ребенка без присмотра предусмотрены жесткие санкции.

О том, какие штрафы грозят родителям в Польше, сообщило издание «Новыны.LIVE».

Оставление ребенка без присмотра

Малыши до 7 лет не способны самостоятельно оценить опасность или защитить себя, поэтому польское законодательство прямо запрещает оставлять их одних. Как отмечает портал yavp.pl, если взрослый, ответственный за уход за ребенком младше 7 лет, допускает ситуации, представляющие угрозу его жизни, он может быть оштрафован.

Размер штрафа варьируется от 20 до 5000 злотых — все зависит от конкретных обстоятельств. Опасностью считается любая ситуация, создающая реальный риск для ребенка, например пребывание рядом с обрывом или присмотр за ним в состоянии алкогольного опьянения.

Обучение в школе

Украинцы со статусом временной защиты, которые хотят получать государственную социальную помощь, обязаны записать своих детей в польские учебные заведения. Это условие стало необходимым для начисления выплаты 800 злотых и начало действовать с 1 сентября 2024 года.

В Министерстве народного образования Польши объяснили, что грозит родителям в случае невыполнения требования:

«В случае несоблюдения требований обязательного школьного образования могут быть применены административные санкции, такие как штрафы или принуждение. Сумма одного штрафа не может превышать 10 000 злотых, а общая сумма нескольких штрафов не может превышать 50 000 злотых».

Перед наложением штрафа школа может вынести предупреждение — именно ее администрация контролирует выполнение обязанности школьного обучения детьми, проживающими в конкретном округе.

Еще один большой штраф касается прогулов: если ребенок пропустил более 25% уроков за учебный год, родителям тоже могут назначить штраф до 10 тыс. злотых. Обновленные правила обязательной посещаемости действуют с 1 января 2025 года.

Животные и дети в автомобиле

Созданный для поддержки украинских семей в Польше портал «Спильно» напоминает: оставлять ребенка или животное одних в закрытом авто строго запрещено. За это предусмотрен штраф в 500 злотых, а в отдельных случаях — даже лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Польское законодательство также позволяет посторонним разбить окно машины, если внутри оставили ребенка или животное. Однако лучший вариант — немедленно сообщить в полицию или муниципальную охрану.

К слову, президент Польши Кароль Навроцкий подписал вторую версию закона о помощи украинским беженцам, но заявил, что это в последний раз, и продолжения поддержки не будет. Навроцкий отметил необходимость упорядочения системы и установления единых правил. Он считает, что украинцев следует ставить в один ряд с другими национальными меньшинствами, и поддержка должна сочетаться со справедливостью к полякам, ссылаясь на противоречивость предоставления помощи 800+ тем украинцам, которые не работают.