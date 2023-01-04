В Польше россиянин и белорус 5 лет шпионили за военными объектами для разведки РФ: что известно

Россиянин и белорус уже задержаны, их судят.

В Польше разоблачили россиянина и белоруса по подозрению в шпионаже в пользу российского ГРУ.

Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Следствие установило, что два гражданина РФ и Беларуси работали для российской военной разведки (ГРУ). Им было поручено распознавать военные объекты, имеющие критическое значение для обороны Польши, а также собирать информацию о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений страны.

Прокуратура установила, что шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

"В рамках этой деятельности выполнялись задачи по распознаванию основных элементов ВС Польши и сбору информации, в частности: выполнение задач военнослужащими ВС Польши в районе государственной границы с Беларусью в связи с так называемым миграционным кризисом, численности военнослужащих, выполняющих задачи в районе границы и структуры подразделений, использование ВС Польши специализированной техники, состояния боевого духа и оперативных возможностей, взаимодействия воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши, с войсками других стран-членов НАТО", — отмечается в сообщении.

По выводам следствия белорус и россиянин находились на территории Польши на законных основаниях. Оказалось, что гражданин Беларуси сначала учился в одном из белостокских университетов, а затем устроился на работу по организации парашютной подготовки. Белорус наладил контакты, которые использовал для шпионажа.

Россиянин шпионил под видом проведения культурных мероприятий и туризма. Оба были задержаны в апреле 2022 года. С тех пор они находятся под стражей.

30 декабря 2022 г. отдел военных дел Окружной прокуратуры в Варшаве направил обвинительный акт в Окружной суд в Белостоке. В нем прокурор обвинил гражданина России и гражданина Беларуси в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 года по апрель 2022 года.

Напомним, в Норвегии задержали российского шпиона, притворявшегося исследователем из Бразилии.

На самом деле он был офицером ГРУ.

А в Германии российские шпионы следили за украинскими бойцами во время их обучения в ФРГ.

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