В Польше российский дрон попал в дом пенсионеров, когда они смотрели новости об атаке РФ

Разрушенный дом в деревне Вырики-Воля / © polsatnews.pl

В селе Вырики-Воля возле Володавы на востоке Польши российский дрон попал в дом пенсионера Томаша Весоловского именно тогда, когда он вместе с женой смотрели новости о залетевших в польское воздушное пространство беспилотниках.

Об этом сообщает Reuters.

Пенсионеру Томашу Весоловскому удалось выжить, когда дрон врезался в его дом, когда он смотрел новости по телевизору о российских беспилотниках, влетевших в польское воздушное пространство.

Весоловский был внизу, когда российский дрон врезался в верхнюю часть его дома, разрушив крышу, повредив спальню и разбросав обломки по всему саду.

«Я включил телевизор, и все новости были об этом массовом полете дронов, а через некоторое время я услышал, как пролетает самолет… и вдруг что-то грохнуло, светильник упал с потолка в гостиной на первом этаже. Я выбежал во двор и увидел, что вся крыша разбита на куски, все было разрушено», — рассказал он.

Жена Весоловского, Алиция, рассказала, что тоже выбежала во двор и увидела самолет над головой. Она задавалась вопросом, бомбардируют ли их, или кто-то начнет стрелять в нее. Никто из них не пострадал.

Урсула Запржалук, соседка, тоже слышала рев самолета над головой.

«Вдруг я услышала что-то вроде взрыва. Я вскочила, мои ноги дрожали… Я вышла на балкон», — сказала она. «Я увидела сквозь деревья, что у соседа исчезла крыша».

Ее собственный двор был покрыт мусором, дымоход и некоторая черепица были повреждены, а окно в здании было разбито.

«Я просто боюсь этой войны (в Украине — ред.)», — сказала она.

Она вспомнила, как мать рассказывала ей истории о Второй мировой войне и добавила: «Лучше, если она до нас не дойдет».

Заметим, что в селе Вырики-Воля в массовую депортацию 1944-46 годов проживало 336 украинцев.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили еще и части ракеты. Союзники Варшавы по НАТО называют инцидент серьезной провокацией для Европы и Североатлантического союза.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Польше в сбитии «шахедов».