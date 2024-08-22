В Польше рухнул загадочный объект с надписями на русском языке: что известно

Возле польского города Ольштын упал загадочный объект, на котором были надписи на русском языке. Вооруженные силы Польши убеждают, что, скорее всего, это — воздушный шар.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Сообщения о падении загадочного объекта в Польше поступило в среду ночью. Он упал в лесополосе в селе Оржехово. На аппарате были надписи на русском языке. На место происшествия прибыла полиция.

"Хотя поначалу подозревали, что это может быть метеорологический шар, вскоре было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке", — говорится в сообщении местных СМИ.

RMF FM сообщает, что на место происшествия прибыли полиция, но не военные. Там говорят, что объект, попавший на польскую территорию, является метеорологическим шаром. Это подтвердили военные.

"Уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар", — сказал подполковник Яцек Горышевский, спикер оперативного командования Вооруженных сил.

Он также добавил, что хотя место происшествия охранялась полицией, военных там не было.

В полиции заверили, что они устанавливают, что это было действительно.

Напомним, в Польше прокомментировали события в Курской области.

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