В Польше русскоязычный мошенник выдурил у доверчивой украинки кругленькую сумму

В Польше русскоязычный мошенник выдурил у доверчивой украинки кругленькую сумму

В польском городе Млава русскоязычный "сотрудник банка" выдурил у 35-летней украинки более 1 тысячи злотых.

Об этом идет речь на сайте местной полиции.

Женщине позвонил неизвестный и представился консультантом по банковской безопасности. Говоря на русском языке, он сказал жертве, что перевод, который она делала в тот день, поступил на счет мошенника.

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Чтобы вернуть деньги, злоумышленник сказал ей сгенерировать код BLIK. Далее он предоставил украинке подробную инструкцию.

После этого доверчивая украинка сначала сгенерировала код, а затем приняла операцию. В результате с ее счета исчезло более 1 тысячи злотых, что около 7 тысяч гривен.

Псевдоработником банка оказался мошенник, сразу же снявший деньги с банкомата в Польше.

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