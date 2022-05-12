В Польше с 12 мая будут проверять водителей и назначать штрафы: кого это касается

12 мая полиция Польши начинает общенациональную акцию "Незащищенные участники движения". Будут проверять в первую очередь соблюдают ли водители правила по отношению к пешеходам, велосипедистам, пользователям двухколесных транспортных средств. Ожидается усиленное патрулирование у пешеходных переходов, около велосипедных маршрутов, в местах, где много двухколесного транспорта.