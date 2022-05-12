В Польше с 12 мая будут проверять водителей и назначать штрафы: кого это касается

12 мая полиция Польши начинает общенациональную акцию "Незащищенные участники движения". Будут проверять в первую очередь соблюдают ли водители правила по отношению к пешеходам, велосипедистам, пользователям двухколесных транспортных средств. Ожидается усиленное патрулирование у пешеходных переходов, около велосипедных маршрутов, в местах, где много двухколесного транспорта.
Штрафы в размере 1500 злотых, или 10 200 грн придется, как сообщает finance.ua заплатить за такие правонарушения.
- Непредоставление дороги пешеходу на пешеходном переходе или въезд на него.
- Водитель транспортного средства, возвращающегося на поперечную дорогу, не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу на перекрестке, на который тот выезжает.
- Пешеходу не предоставлена дорога при переходе тротуара или пешеходной дорожки или при движении на площади, где движение пешеходов и транспортных средств происходит на одной поверхности.
- Не предоставлена дорога пешеходам при езде задним ходом.
- Не предоставлена дорога пешеходам водителем транспортного средства в микрорайоне.
- Если водитель не остановил транспортное средство для того, чтобы лицо с инвалидностью или лицо с ограниченными физическими возможностями могло пересечь дорогу по специальному знаку.
- В случае обгона транспортного средства на пешеходном переходе.
- Обгон транспортного средства, двигавшегося в том же направлении, но остановившийся, чтобы дать дорогу пешеходу.
- Нарушение запрета на проезд вдоль тротуара или пешеходного перехода.
- Нарушение обязанности остановить транспортное средство в таком месте и на такое время, чтобы обеспечить свободный доступ пешеходам к транспортным средствам общественного транспорта – при отсутствии островка для пассажиров на остановке.
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