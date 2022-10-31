В Польше с 15-метровой высоты упал подъемник с украинскими заробитчанами: есть погибший (фото)

В Польше во время выполнения кровельных работ погиб 59-летний украинский работник.

Об этом сообщает местная полиция.

Известно, что трагедия произошла в населенном пункте Бодачув в Люблинском воеводстве в эти выходные. Там работники выполняли кровельные работы, используя кран с корзинным подъемником.

Во время работ с высоты около 15 метров подъемник, в котором находились два украинца, внезапно упал. В результате несчастного случая 59-летний мужчина погиб на месте.

Еще один, 48-летний рабочий из Украины, был госпитализирован. О тяжести травм последнего не сообщается.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются прокуратурой и инспекцией труда.

Напомним, в Украине запретили компаниям-посредникам брать плату с украинцев за предоставление услуг по трудоустройству за границей. Их должен платить работодатель.

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