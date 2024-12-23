В Польше с 2025 года украинцам могут начать блокировать банковские счета

Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес или осуществляющих переводы. Начиная с 2025 года подозрительные транзакции могут привести к блокированию счетов. Цель мероприятий — борьба с мошенничеством и теневой экономикой, что наносит ущерб бюджету.

Об этом сообщает Информационный портал Польши.

Особое внимание будет уделяться отраслям, наиболее подверженным налоговым нарушениям:

Строительные услуги – фиксируются случаи использования фиктивных счетов для уменьшения налоговых обязательств.

– фиксируются случаи использования фиктивных счетов для уменьшения налоговых обязательств. Нематериальные услуги — из-за сложностей с проверкой реальности оказанных услуг эта область является одной из наиболее рискованных.

— из-за сложностей с проверкой реальности оказанных услуг эта область является одной из наиболее рискованных. ИТ-сектор — поддельные документы и теневые транзакции остаются серьезной проблемой.

Украинцы, занимающиеся бизнесом или осуществляющие значительные денежные переводы в Польше, особенно в указанных сферах, имеют риск попасть под внимание налоговых органов. Причины для блокировки счетов могут быть разными, среди которых:

Большие транзакции без четкого указания назначения или из ненадежных источников.

Использование поддельных счетов-фактур для уменьшения налоговой нагрузки.

Несвоевременное декларирование доходов или их сокрытие.

Украинцам, работающим или ведущим бизнес в Польше, следует придерживаться нескольких простых правил во избежание проблем:

Вести подробный учет всех транзакций.

Своевременно уплачивать налоги и представлять отчеты.

Проверяйте поставщиков и партнеров на надежность.

Избегать теневых схем и сомнительных платежей.

Рекомендуется консультироваться с бухгалтерами и юристами по налоговому законодательству Польши, поскольку с 2025 г. планируется усиленный контроль за налоговыми нарушениями для украинцев, которые ведут бизнес или осуществляют финансовые операции в стране.

Напомним, с 1 января 2025 года украинцы, желающие работать в Польше, обязаны будут иметь трудовой договор как основную форму трудовых отношений и согласно проекту нового закона

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