В Польше с 2026 года новые правила аренды жилья: что изменится

С февраля 2026 года в Польше вступят в силу новые требования для владельцев частного жилья, которые сдают его в аренду.

В частности, арендодателям может понадобиться идентификационный налоговый номер (NIP) и обязательное электронное выставление счетов через Национальную систему регистрации налогоплательщиков (KSeF).

Эти изменения связаны с внедрением Национальной системы электронных счетов-фактур (KSeF), которая обязательно будет применяться ко всем плательщикам VAT. Все владельцы квартир, которые сдают их в аренду, формально считаются плательщиками налога на добавленную стоимость (VAT). В зависимости от условий аренды, арендодатель может быть освобожден от уплаты налога, но после внедрения KSeF невыполнение новых требований может привести к проблемам с налоговыми органами.

Сейчас отсутствие знаний о своем статусе плательщика VAT не создает никаких юридических обязательств для частных арендодателей. Однако после февраля 2026 года ситуация изменится: даже те, кто формально освобожден от VAT, должны будут выполнять требования KSeF. Это означает, что арендодатели должны получить идентификационный налоговый номер NIP и оформлять электронные счета для арендаторов, которые запрашивают официальный документ.

Особенно это касается случаев, когда арендатором является компания. В таком случае арендодатель будет обязан выставлять счет-фактуру через систему KSeF, которая требует наличия NIP. Таким образом, даже частные арендодатели, которые ранее не занимались учетом VAT или не выставляли счета-фактуры, теперь должны будут выполнять новые налоговые правила.

Новые требования призваны унифицировать систему регистрации и налогообложения арендных платежей, упростить контроль за оборотом средств и обеспечить большую прозрачность налоговых операций. Арендодателям советуют заранее ознакомиться с правилами KSeF, получить необходимый NIP и настроить электронное выставление счетов, чтобы избежать штрафов или недоразумений с налоговыми органами.

Таким образом, введение Национальной системы электронных счетов-фактур в Польше станет важным шагом для частных арендодателей, которые стремятся соблюдать законодательство и избегать проблем с налоговой службой.

