В Польше самолет Ryanair вылетел в Испанию, "забыв" 130 пассажиров

Самолет Ryanair / © Associated Press

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В Польше произошла курьезная и неприятная ситуация с лоукостером Ryanair, который из-за технических сбоев и смены графика отправил самолет в Жирону (Испания) раньше установленного времени. В результате около 130 пассажиров остались в аэропорту Познани.

Об этом пишет издание In Poland.

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Во вторник, 25 августа, пассажиры рейса из аэропорта Познань-Лявица в Жирону должны были отправиться в 18:50. Однако авиакомпания Ryanair предупредила о задержке. В результате самолет вылетел из познанского аэропорта лишь около 3:00 на следующий день, однако из-за определенных проблем экипаж был вынужден развернуть воздушное судно. Приблизительно через пол часа самолет снова приземлился в Лявице.

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Лоукостер проинформировал пассажиров, что вылет перенесен на 14:00. В то же время им предложили не ждать нового рейса, а получить компенсацию или без дополнительной оплаты выбрать другой перелет. По словам пассажиров, авиакомпания не смогла предоставить им места для ночлега, но заверила, что компенсирует расходы, если люди самостоятельно забронируют гостиницу.

Некоторые пассажиры, которые должны были лететь в Жирону, прибыли в аэропорт около 10:00 26 августа. Там они выяснили, что самолет уже покинул Познань в это время. На борту при этом не было около 130 пассажиров.

В авиакомпании объяснили ситуацию незначительной технической проблемой самолета, которая стала причиной первоначальной задержки и последующих изменений в расписании. В Ryanair заявили, что воздушное судно вылетело раньше запланированного времени — около 10:00 вместо 14:00 — после того, как получило разрешение на полет.

Представители авиакомпании также заверили, что пассажирам сообщили об изменении времени вылета по электронной почте и через текстовое сообщение в 5:46 утра. В то же время, некоторые путешественники утверждают, что таких сообщений не получали, а в мобильном приложении до сих пор было указано время вылета в 14:00.

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К слову, в варшавском аэропорту 62-летнюю польскую пассажирку сняли с рейса в Малагу и оштрафовали на 500 злотых после того, как она пошутила на регистрации о двух бомбах в багаже, хотя проверка не обнаружила никаких опасных предметов.

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