В Польше самолет упал на здание, в котором люди прятались от грозы: 5 погибших, много раненых (фото)

В Польше вечером, 17 июля, небольшой пассажирский самолет упал на ангар, где люди скрывались от грозы. Известно о 5 погибших.

Об этом пишет onet.pl.

В понедельник вечером вблизи населенных пунктов Насельско и Новый Двор Мазовецкий небольшой пассажирский самолет упал на ангар, где находились люди. Пострадали 15 человек. Пожарная служба сообщает о пяти погибших.

Авария произошла на территории варшавского аэроклуба SkyDive в Хрцинно вблизи Нового Двора Мазовецкого во время посадки самолета в плохих погодных условиях. Самолет Cessna задел ангар, в котором находились люди. Известно о 5 погибших. Это – пилот и люди, которые были в здании.

Место авиакатастрофы в Польше. Фото: командующий Государственной пожарной службой бригадный генерал Анджей Бартковяк.

Самолет, попавший в аварию, – Cessna 208, который использовался, среди прочего, для прыжков с парашютом. К месту происшествия стянуты большие силы спасателей, пожарных и волонтеров, также вызваны четыре вертолета Воздушной спасательной службы — из Варшавы, Плоцка, Ольштына и Соколува-Подляского.

В Польше самолет упал на ангар. Фото: командующий Государственной пожарной службой бригадный генерал Анджей Бартковяк.

На месте происшествия работают шестнадцать пожарных подразделений – как из Государственной пожарной службы, так и из Добровольной пожарной службы.

"Перед двадцать часов небольшой самолет из-за плохих погодных условий упал на ангар. Машина просто врезалась в это здание, разрушив его. Также обрушилась крыша. В ангаре в это время находилась группа людей. На данный момент у нас есть информация, что пятеро людей погибли. Среди них — пилот самолета. Всего 15 человек получили ранения", — рассказала Катажина Урбановская, пресс-секретарь начальника пожарной службы Мазовецкого воеводства.

Свидетели сообщают о грозе и сильном ветре в окрестностях аэропорта. Говорят, что крушение произошло после очень сильного порыва ветра.

В Польше на ангар упал самолет. Фото: командующий Государственной пожарной службой бригадный генерал Анджей Бартковяк.

Моника Новаковская-Брында из Главного управления национальной пожарной службы сообщила, что жертвами стали люди, скрывавшиеся в ангаре от непогоды.

"Известно, что любой человек, знающий, что приближается шторм, пытается скрыться в безопасном месте. К сожалению, этот ангар таким не оказался", — сказала она.

Напомним, в Польше ревнивец расстрелял мужчину на глазах у его невесты и совершил самоубийство.

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