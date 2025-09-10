В Польше сбили российские дроны: заявление Туска

Дональд Туск. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели беспилотники. Польские военные сбивали БПЛА.

Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск в сети “Х”

"Я получил сообщение от оперативного командира видов Вооруженных сил о сбитии дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу", - подчеркнул он.

По словам Туска, до сих пор идет операция, "связанная с многократным нарушением воздушного пространства Польши".

"Я нахожусь в постоянном контакте с Президентом и Министром обороны. Я получил прямой отчет от оперативного командира", - подчеркнул глава польского правительства и добавил, что также проинформировал генсека НАТО Марка Рютте о сбитых дронах.

Напомним, в десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов ТрО из-за вторжения в воздушное пространство страны российских беспилотников. В четырех воеводствах они должны явиться для выполнения задания в течение 6 часов, в шести – в течение 12 часов.